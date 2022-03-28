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Уряд скасував державні іспити для бакалаврів та магістрів за деякими спеціальностями

Фото: Кабмін скасував державні іспити за деякими спеціальностями (УНІАН)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів скасував проведення у 2022 році єдиного державного кваліфікаційного іспиту для низки спеціальностей. Атестація без іспиту буде проводитися на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 27 березня 2022 р. № 376.

Згідно з постановою, атестація здійснюється у формі, визначеній закладом освіти, за наступними спеціальностями:

  • 08 Право,
  • 12 Інформаційні технології,
  • 14 Електрична інженерія,
  • 21 Ветеринарна медицина,
  • 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону,
  • 26 Цивільна безпека,
  • 27 Транспорт,
  • 28 Публічне управління та адміністрування,
  • 29 Міжнародні відносини.

Крім того, атестація здобувачів ступеня вищої освіти на другому (магістерському) рівні за спеціальностями 22 "Охорона здоров’я" у 2021/22 навчальному році здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 р. № 316.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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