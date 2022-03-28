Уряд скасував державні іспити для бакалаврів та магістрів за деякими спеціальностями

Кабінет міністрів скасував проведення у 2022 році єдиного державного кваліфікаційного іспиту для низки спеціальностей. Атестація без іспиту буде проводитися на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 27 березня 2022 р. № 376.
Згідно з постановою, атестація здійснюється у формі, визначеній закладом освіти, за наступними спеціальностями:
Крім того, атестація здобувачів ступеня вищої освіти на другому (магістерському) рівні за спеціальностями 22 "Охорона здоров’я" у 2021/22 навчальному році здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 р. № 316.
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