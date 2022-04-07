Кабмин отменил надбавки к зарплатам министров и глав ОГА

Кабинет министров отменил надбавки к зарплате за интенсивность труда министров, их заместителей и председателей областных государственных администраций. Ограничения будут действовать до конца 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 6 апреля 2022 г. № 406 .

Согласно решению, надбавки отменяются до отдельного решения Кабинета министров Украины, но не ранее 1 января 2024 года.

Это касается премьер-министра, первого вице-премьер-министру, вице-премьер-министра, их первых заместителей, заместителей, председателя и членов Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и председателей областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций.

В то же время ограничения не распространяются на должностных лиц, которые по условиям оплаты труда приравниваются к членам Кабинета министров Украины в соответствии с законом