Уряд скасував надбавки до зарплат міністрів та голів ОДА

Кабінет міністрів скасував надбавки до зарплати за інтенсивність праці міністрів, їх заступників та голів обласних державних адміністрацій. Обмеження будуть діяти до кінця 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 6 квітня 2022 р. № 406 .

Згідно з рішенням, надбавки скасовуються до окремого рішення Кабінету міністрів України, але не раніше 1 січня 2024 року.

Це стосується прем’єр-міністра, першому віце-прем’єр-міністру, віце-прем’єр-міністра, їх перших заступників, заступників, голови та членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Водночас обмеження не поширюються на посадових осіб, які за умовами оплати праці прирівнюються до членів Кабінету міністрів України відповідно до закону