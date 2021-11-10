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Кабмин отменил ликвидацию "Энергетической компании". Она поглотит "Центрэнерго"

Автор: Илона Свиридова

Кабинет министров отменил ликвидацию "Энергетической компании Украины", которая находится на этой стадии с 2014 года. Ее работу возобновят на базе государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Правительство приняло решение о начале создания вертикально-интегрированной компании на базе "Центрэнерго". Предприятие будет объединено с государственными шахтами в единую структуру. Это позволит обеспечить бесперебойные поставки угля для "Центрэнерго", а государственные шахты получат четкий канал сбыта, нормальный уровень расчетов и возможности для модернизации", - отметил он.

По словам Шмыгаля, государство не отказывается от планов приватизации "Центрэнерго".

"Создание компании, где есть и добыча, и генерация, только повысит интерес во время открытого аукциона", - добавил он.

В пояснительной записке к соответствующему постановлению уточняется, что в дальнейшем "Энергетической компании Украины" передадут государственный пакет акций "Центрэнерго", после чего ее выставят на продажу.

Напомним, ранее сообщалось, что Фонд государственного имущества Украины планирует провести приватизацию "Центрэнерго" в конце 2021 года, но уже очевидно, что эти сроки не будут выдержаны.

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Кабинет Министров УкраиныЦентрэнерго