Кабмин отменил ликвидацию "Энергетической компании". Она поглотит "Центрэнерго"

Кабинет министров отменил ликвидацию "Энергетической компании Украины", которая находится на этой стадии с 2014 года. Ее работу возобновят на базе государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Правительство приняло решение о начале создания вертикально-интегрированной компании на базе "Центрэнерго". Предприятие будет объединено с государственными шахтами в единую структуру. Это позволит обеспечить бесперебойные поставки угля для "Центрэнерго", а государственные шахты получат четкий канал сбыта, нормальный уровень расчетов и возможности для модернизации", - отметил он.

По словам Шмыгаля, государство не отказывается от планов приватизации "Центрэнерго".

"Создание компании, где есть и добыча, и генерация, только повысит интерес во время открытого аукциона", - добавил он.

В пояснительной записке к соответствующему постановлению уточняется, что в дальнейшем "Энергетической компании Украины" передадут государственный пакет акций "Центрэнерго", после чего ее выставят на продажу.