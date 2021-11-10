Кабмін скасував ліквідацію "Енергетичної компанії". Вона поглине "Центренерго"

Кабінет міністрів скасував ліквідацію "Енергетичної компанії України", яка знаходиться на цій стадії з 2014 року. Її роботу відновлять на базі державної енергогенеруючої компанії "Центренерго".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Уряд прийняв рішення про початок створення вертикально-інтегрованої компанії на базі "Центренерго". Підприємство буде об'єднане з державними шахтами в єдину структуру. Це дозволить забезпечити безперебійні поставки вугілля для "Центренерго", а державні шахти отримають чіткий канал збуту, нормальний рівень розрахунків і можливості для модернізації", - зазначив він.

За словами Шмигаля, держава не відмовляється від планів приватизації "Центренерго".

"Створення компанії, де є і видобуток, і генерація, тільки підвищить інтерес під час відкритого аукціону", - додав він.

У пояснювальній записці до відповідної постанови уточнюється, що надалі "Енергетичній компанії України" передадуть державний пакет акцій "Центренерго", після чого її виставлять на продаж.