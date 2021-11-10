Кабмін скасував ліквідацію "Енергетичної компанії". Вона поглине "Центренерго"
Кабінет міністрів скасував ліквідацію "Енергетичної компанії України", яка знаходиться на цій стадії з 2014 року. Її роботу відновлять на базі державної енергогенеруючої компанії "Центренерго".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
"Уряд прийняв рішення про початок створення вертикально-інтегрованої компанії на базі "Центренерго". Підприємство буде об'єднане з державними шахтами в єдину структуру. Це дозволить забезпечити безперебійні поставки вугілля для "Центренерго", а державні шахти отримають чіткий канал збуту, нормальний рівень розрахунків і можливості для модернізації", - зазначив він.
За словами Шмигаля, держава не відмовляється від планів приватизації "Центренерго".
"Створення компанії, де є і видобуток, і генерація, тільки підвищить інтерес під час відкритого аукціону", - додав він.
У пояснювальній записці до відповідної постанови уточнюється, що надалі "Енергетичній компанії України" передадуть державний пакет акцій "Центренерго", після чого її виставлять на продаж.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Фонд державного майна України планує провести приватизацію "Центренерго" наприкінці 2021 року, але вже очевидно, що ці терміни не будуть витримані.