Кабмин отказывается останавливать импорт тока из России и Беларуси, - нардеп

"Правительство уже пора привлекать к ответственности. Их президент официально сообщил мне, что дал распоряжение Шмигалю закрывать преступный импорт электроэнергии из России и Беларуси. Этого же требуют наши союзники по НАТО. При этом правительство не делает ничего", - заявил Бондарь.

Нардеп требует объяснений от правительства, почему он не принимает никаких мер для остановки импорта.

"Я поставил вопрос перед Кабинетом министром, как они будут выполнять волю их президента. Отвечать придется. Очень хочу увидеть этот ответ - почему они игнорируют волю Зеленского", - преодолевал нардеп.

По его словам, с начала 2021 года импорт тока из России и Беларуси обошелся экономике в 900 млн грн.

"Только с начала года Украина потеряла более 900 млн грн, отдав их оккупантам и их другу Лукашенко. Вместо того чтобы отдать шахтерам, атомщикам, энергетикам. Убежден, вместе мы дожмем Шмыгаля, Тарасюка и всю эту власть, которая так хочет торговать на крови", - подытожил Бондарь.