ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Кабмин отказался от претензий на 635 млн гривен в отношении "Филлип Моррис"

Новости » Финансы    05.12.2018 - 13:01
Кабмин отказался от претензий на 635 млн гривен в отношении "Филлип Моррис"
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Правительство пошло на мировое соглашение с производителем сигарет

Кабинет министров Украины пошел на мировое соглашение с производителем сигарет "Филлип Моррис" и отказался от налоговых претензий на 635 млн гривен. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, речь идет о споре между украинскими властями и компанией, которой вменялось незаконное использование льготного таможенного режима для переработки продукции с дальнейшим экспортом в Японию и ряд азиатских стран. В частности, в 2016 году по результатам проверки были приняты налоговые уведомления-решения, которые определили сумму обязательств "Филип Моррис", а также применены штрафные санкции на общую сумму более 635 млн гривен.

В результате фактически двухлетнего противостояния в судах компания пригрозила разбирательством в международном арбитраже и предложила мировое соглашение. Кабинет министров решил пойти на сделку, которая обязывает Украину обеспечить отменить налоговые обязательства от 2016 года. В то же время "Филип Моррис" обязуется не передавать инвестиционный спор в арбитраж.

 

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, в прошлом году сообщалось, что Генпрокуратура подозревала главу и членов Антимонопольного комитета в получении взяток от сигаретных монополистов.

Отметим, согласно принятому госбюджету-2019, с июля следующего года повысятся акцизы на сигареты.

 

ГФС дала ответы на ТОП-11 вопросов о правилах растаможки "евроблях"
Новости Украины Кабинет Министров УкраинысигаретыНалоги
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь