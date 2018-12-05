Кабмин отказался от претензий на 635 млн гривен в отношении "Филлип Моррис"

Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Правительство пошло на мировое соглашение с производителем сигарет

Кабинет министров Украины пошел на мировое соглашение с производителем сигарет "Филлип Моррис" и отказался от налоговых претензий на 635 млн гривен. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, речь идет о споре между украинскими властями и компанией, которой вменялось незаконное использование льготного таможенного режима для переработки продукции с дальнейшим экспортом в Японию и ряд азиатских стран. В частности, в 2016 году по результатам проверки были приняты налоговые уведомления-решения, которые определили сумму обязательств "Филип Моррис", а также применены штрафные санкции на общую сумму более 635 млн гривен.

В результате фактически двухлетнего противостояния в судах компания пригрозила разбирательством в международном арбитраже и предложила мировое соглашение. Кабинет министров решил пойти на сделку, которая обязывает Украину обеспечить отменить налоговые обязательства от 2016 года. В то же время "Филип Моррис" обязуется не передавать инвестиционный спор в арбитраж.

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, в прошлом году сообщалось, что Генпрокуратура подозревала главу и членов Антимонопольного комитета в получении взяток от сигаретных монополистов.

Отметим, согласно принятому госбюджету-2019, с июля следующего года повысятся акцизы на сигареты.