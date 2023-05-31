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Кабмін опублікував рішення про перегляд тарифів на електроенергію для населення з 1 червня

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Середа 31 травня 2023 20:54
Кабмін опублікував рішення про перегляд тарифів на електроенергію для населення з 1 червня Фото: Кабінет міністрів України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Кабінет міністрів опублікував постанову про підвищення тарифу на електроенергію для населення з 1 червня до 2,64 грн/кВт.година.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду.

В Міністерстві енергетики пояснили, що рішення про підвищення тарифів вимушене. Основною причиною є руйнування росією енергетичної інфраструктури України.

З початку війни РФ пошкодила 50% української енергосистеми, частина електростанцій окуповані.

Без перегляду тарифу, Україна не змогла б підготуватися до наступного опалювального сезону, запевнили в Міненерго.

Зазначимо, на сьогодні "Укренерго" закликає всіх споживачів знизити навантаження на енергосистему, особливо в піковий годинник увечері з 19:00 до 22:00 або перенести на ніч використання потужної техніки. Оскільки через активні ремонтні кампанії на ТЕС та на частині АЕС працює менша кількість енергоблоків.

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