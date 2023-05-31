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Кабмин опубликовал решение о пересмотре тарифов на электроэнергию для населения с 1 июня

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Среда 31 мая 2023 20:54
Кабмин опубликовал решение о пересмотре тарифов на электроэнергию для населения с 1 июня Фото: Кабинет министров Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Кабинет министров опубликовал постановление о повышении тарифа на электроэнергию для населения с 1 июня до 2,64 грн/кВт.час.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства.

В Министерстве энергетики объяснили, что решение о повышении тарифов вынуждено. Основная причина - разрушение россией энергетической инфраструктуры Украины.

С начала войны РФ повредила 50% украинской энергосистемы, часть электростанций оккупирована.

Без просмотра тарифа Украина не смогла бы подготовиться к следующему отопительному сезону, заверили в Минэнерго.

Отметим, на сегодняшний день "Укрэнерго" призывает всех потребителей снизить нагрузку на энергосистему, особенно в пиковые часы вечером с 19:00 до 22:00 или перенести на ночь использование мощной техники. Поскольку из-за активных ремонтных кампаний на ТЭС и на части АЭС работает меньшее количество энергоблоков.

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