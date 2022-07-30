Кабмин определил рыночную стоимость "Нафтогаза"

Кабинет министров утвердил рыночную стоимость НАК "Нафтогаз Украины" на уровне 300 млрд гривен. Это на 110 млрд гривен больше номинальной стоимости акций компании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой постановление от 29 июля 2022 г. № 840.
"Утвердить рыночную стоимость 190 150 481 простой именной акции АО НАК "Нафтогаз Украины" в сумме 300 437 760 000 гривен по состоянию на 30 июня 2022 г., определенную субъектом оценочной деятельности - частным предприятием "Габьяно" согласно отчету о независимой оценке имущества № 14/122/22 от 19 июля 2022 года", - говорится в документе.
Правительство также приняло решение увеличить уставный капитал компании на сумму 646 248 000 гривен с сохранением в собственности государства 100% акций НАК.
Уставный капитал увеличивается за счет передачи компании таких предприятий:
|
Размер пакета акций, штук
|
Размер пакета акций, процентов
|
АО "Днепровская ТЭЦ"
|
101 565 404
|
99,9277
|
ЧАО "Николаевская ТЭЦ"
|
249 833 540
|
99,9123
|
АО "Криворожская теплоцентраль"
|
315 608 160
|
99,9864
|
АО"Херсонская ТЭЦ"
|
118 767 348
|
99,8328
|
АО"Одесская ТЭЦ"
|
174 083 240
|
99,9895
|
АО "Северодонецкая ТЭЦ"
|
14 963 000
|
100
Напомним, сейчас уставный капитал "Нафтогаза" составляет 190 150 481 000 гривен, номинал акции 1000 гривен.
Ранее РБК-Украина сообщало, что одним из вариантов выделения "Нафтогазу" средств на закупку газа может быть увеличение уставного капитала компании на 150 млрд гривен.