Уряд визначив три пункти пропуску для авто, придбаних громадянами за кордоном
Фото: Кабмін визначив три пункти пропуску для нерозмитнених авто (Віталій Носач, РБК-Україна)
Кабінет міністрів визначив три пункти пропуску для переміщення транспортних засобів, придбаних за межами митної території України громадянами України. Це "Устилуг", "Грушів" та "Малий Березний".
Про це повідомляє в РБК-Україна з посиланням на розпорядження від 3 травня 2022 р. № 354-р.
Згідно з документом, переміщення здійснюється у:
- пункті пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського автомобільного сполучення "Устилуг";
- міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Грушів";
- міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Малий Березний".
Нагадаємо, у березні Верховна рада ухвалила закон про звільнення від мита та ПДВ імпорту товарів, які ввозяться підприємствами. Також закон звільняє від митних платежів транспортні засоби, які ввозяться громадянами.
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