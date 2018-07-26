Кабмин возобновил предоставление звезд гостиницам

Оценивать гостиницы будут специально аккредитованные органы сертификации

Кабинет министров Украины определил порядок установления категорий гостиницам и другим объектам, которые предоставляют услуги по временному размещению (проживанию). Соответствующее постановление правительства есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, процесс категоризации отелей был приостановлен в январе 2018 года. Принятые сегодня изменения позволят аккредитованным органам проводить сертификацию и оценку соответствия работы гостиниц критериям по качеству услуг и сервиса для дальнейшего присвоения категории от 1 до 5 звезд. Оценивание отелей на соответствие требованиям государственных стандартов теперь будет проводиться органами сертификации, аккредитованными Национальным агентством по аккредитации Украины.

Наличие сертификатов у отелей поможет клиентам лучше ориентироваться при выборе размещения, поэтому будет способствовать повышению конкуренции на рынке туристических услуг и росту качества туристического обслуживания в Украине.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Кабинет министров готовит решения, которые будут предотвращать неприятные случаи на рынке туристических услуг, а также усилят ответственность туристических компаний.