Кабмін відновив надання зірок готелям

Оцінювати готелі будуть спеціально акредитовані органи сертифікації

Кабінет міністрів України визначив порядок встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, які надають послуги з тимчасового розміщення (проживання). Відповідна постанова уряду є у розпорядженні РБК-Україна.

Відзначимо, процес категоризації готелів був припинений в січні 2018 року. Прийняті сьогодні зміни дозволять акредитованим органам проводити сертифікацію та оцінку відповідності готелів критеріям щодо якості послуг і сервісу для подальшого присвоєння категорії від 1 до 5 зірок. Оцінювання готелів на відповідність вимогам державних стандартів тепер буде проводитись органами з сертифікації, акредитованими Національним агентством з акредитації України.

Наявність сертифікатів у готелів допоможе клієнтам краще орієнтуватися при виборі розміщення, тому буде сприяти підвищенню конкуренції на ринку туристичних послуг та підвищенню якості туристичного обслуговування в Україні.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Кабінет міністрів готує рішення, які будуть попереджувати неприємні випадки на ринку туристичних послуг, а також посилять відповідальність туристичних компаній.