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Кабмин определил опасные породы собак: список

Автор: Артем Горовенко

Кабинет министров Украины утвердил перечень опасных пород собак. В него вошли более 50 пород, владельцы которых обязаны застраховать ответственность за ущерб третьим лицам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы заседания правительства.

В частности, в перечень попали доберман, мастиф, ротвейлер, акита-ину, бульдог, кавказская и восточноевропейская овчарка, волкодав и другие.

Отметим, владельцы этих пород собак должны при регистрации или перерегистрации заключить договор обязательного страхования ответственности за вред, который может быть нанесен третьим лицам.

Фото: перечень опасных пород собак

Напомним, ранее в Украине вступил в силу закон, которым существенно увеличены штрафы за выгул собак без поводков и намордников.

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Кабинет Министров Украины