UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кабмін оновив плани реалізації рішень РНБО щодо санкцій проти Росії

Фото: міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Кабінет міністрів України оновив свої плани щодо виконання рішень Ради національної безпеки та оборони (РНБО) щодо санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова.

"Сьогодні на черговому засіданні Кабінету міністрів України було затверджено нові плани реалізації виконання рішень Ради національної безпеки та оборони України щодо застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - зазначив він.

За його словами, ці рішення було введено у дію указами президента України. Згідно з цими планами, уряд та Національний банк забезпечуватимуть реалізацію та моніторинг ефективності санкцій.

Нагадаємо, раніше у жовтні президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про санкції проти олігархів та родичів російського лідера Володимира Путіна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
РНБОРосійська ФедераціяОлег Немчінов