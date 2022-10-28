Кабмин обновил планы реализации решений СНБО о санкциях против России

Кабинет министров Украины обновил свои планы по выполнению решений Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра Кабинета министров Олега Немчинова.

"Сегодня на очередном заседании Кабинета министров Украины были утверждены новые планы реализации выполнения решений Совета национальной безопасности и обороны Украины по применению и внесению изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - отметил он.

По его словам, эти решения были введены в действие указами президента Украины. Согласно этим планам, правительство и Национальный банк обеспечивать реализацию и мониторинг эффективности санкций.