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Кабмин обновил планы реализации решений СНБО о санкциях против России

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Киев, Пятница 28 октября 2022 20:59
Кабмин обновил планы реализации решений СНБО о санкциях против России Фото: министр Кабинета министров Олег Немчинов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Кабинет министров Украины обновил свои планы по выполнению решений Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра Кабинета министров Олега Немчинова.

"Сегодня на очередном заседании Кабинета министров Украины были утверждены новые планы реализации выполнения решений Совета национальной безопасности и обороны Украины по применению и внесению изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - отметил он.

По его словам, эти решения были введены в действие указами президента Украины. Согласно этим планам, правительство и Национальный банк обеспечивать реализацию и мониторинг эффективности санкций.

Напомним, ранее в октябре президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о санкциях против олигархов и родственников российского лидера Владимира Путина.

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СНБО Российская Федерация Олег Немчинов
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