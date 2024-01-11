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Кабмін офіційно відкликав з Ради законопроект про мобілізацію

Ілюстративне фото: Кабмін офіційно відкликав з Ради законопроект про мобілізацію (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Кабінет міністрів України відкликав з Верховної ради свій законопроект про мобілізацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної ради України.

Згідно з інформацією на сайті парламенту, станом на вечір 11 січня статус законопроекту про мобілізацію - "Проект відкликано".

Фото: Кабмін відкликав законопроект про мобілізацію (скріншот)

Варто зауважити, що ще кілька годин тому джерело РБК-Україна розповіло про те, що уряд на засіданні вирішив відкликати законопроект про мобілізацію з Ради.

Джерело уточнювало, що очікується доопрацювання законопроекту в Кабміні, а потім повторне внесення на розгляд Ради.

Законопроект про мобілізацію

Нагадаємо, кілька тижнів тому Кабмін вніс до Ради свій законопроект про мобілізацію, яким пропонується частково змінити порядок її проведення.

Зокрема, документ містить значні обмеження для ухилянтів, зниження призовного віку до 25 років, електронні повістки і не тільки.

Частина норм у законопроекті виявилася спірною. Це визнали у комітеті з питань нацбезпеки, який розглядав документ.

Також український омбудсмен Дмитро Лубінець наголошував, що деякі пропозиції у документі суперечать Конституції.

Це призвело до того, що Комітет з питань нацбезпеки не рекомендував законопроект до винесення на розгляд у першому читанні. Натомість документ вирішили відправити на доопрацювання до Кабміну.

Більш детально про законопроект щодо мобілізації можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

 

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