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Кабмин одобрил новую стратегию реформирования госбанков

Автор: Александр Белоус

Доля государства в банковском секторе сократится к 2025 году до 25%

Кабинет министров одобрил стратегию реформирования государственного банковского сектора. Принят вариант, предложенный Министерством финансов Украины.

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Соответствующее решение принято во время заседания правительства 2 сентября, сообщает пресс-служба Минфина.

В соответствии с утвержденными Кабмином Основами стратегического реформирования банковского сектора, государство в частности планирует:

  • внедрить стратегии для каждого государственного банка;
  • к 2025 году снизить долю государства в банковском секторе с 60% до 25%;
  • сократить долю неработающих активов на балансах государственных банков;
  • защищать и поддерживать реализацию реформы корпоративного управления с большинством независимых членов в наблюдательном совете, с обеспечением необходимого уровня подотчетности

"Сегодня, когда реформа корпоративного управления банков государственного сектора в Украине фактически завершена, мы обновили и усилили стратегические принципы реформирования банков государственного сектора, для обеспечения четкого понимания целей для новых наблюдательных советов и правления, достижения, которых от них ожидает акционер", - отметил заместитель министра финансов Украины Юрий Драганчук

Напомним, четыре банки государственного сектора в первом полугодии 2020 года получили прибыль в размере 16,15 млрд грн, что на 17% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (19,55 млрд грн).

Отметим, в 2018 году Министерство финансов Украины планировало до конца 2022 года сократить присутствие государства на рынке банковских услуг с 55% до 24%.

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