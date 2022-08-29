Кабмин одобрил законопроект о быстрых инвестициях: о чем идет речь в документе

Кабинет министров одобрил законопроект об упрощении разрешительных процедур для приобретения права на землю и для начала строительства под проекты, направленные на восстановление экономики. Документ вскоре будет зарегистрирован в парламенте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики .

Для его включения в Перечень проектов восстановления предпринимателю следует подать заявку в Министерство экономики.

По данным пресс-службы, во время действия военного положения и в восстановительный период предприниматели, которые реализуют проекты, входящие в Перечень проектов восстановления экономики, получат максимально благоприятные условия для инвестирования.

Напомним, по прогнозу, экономика Украины должна стабилизироваться и может вырасти на целых 15,5% в 2023 году. Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что рост будет зависеть от событий в войне против России.

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