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Уряд схвалив законопроект про швидкі інвестиції: про що йдеться в документі

Фото: Кабмін схвалив законопроект про швидкі інвестиції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів схвалив законопроект про спрощення дозвільних процедур для набуття права на землю та для початку будівництва під проекти, що спрямовані на відновлення економіки. Документ незабаром буде зареєстрований у парламенті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.

За даними прес-служби, під час дії воєнного стану та у відбудовний період підприємці, які реалізують проекти, що входять до Переліку проектів відновлення економіки, отримають максимально сприятливі умови для інвестування.

Це, зокрема:

  • - скорочення строків набуття прав на земельну ділянку - з 18 до 3 місяців,
  • - право на земельну ділянку набуватиметься без аукціону, без документації з землеустрою, з гарантіями невідчуження ділянки,
  • - встановлення та зміна цільового призначення землі зможе відбуватися без дотримання правил співвідношення між видом цільового призначення та видом функціонального призначення території,
  • - проектування об’єкта будівництва може відбуватися без дотримання містобудівних умов і обмежень за умови відповідності будівельним нормам.

Проектом відновлення буде вважатися проект, який:

  • - має вартість від 500 тисяч євро;
  • - спрямований на будь-яку сферу промисловості (за виключенням діяльності з поводження з відходами та будівництва житла).

Для його включення до Переліку проектів відновлення підприємцю слід подати заявку до Міністерства економіки.

Нагадаємо, за прогнозом, економіка України повинна стабілізуватися і може зрости на цілих 15,5% у 2023 році. Міністр економіки України Юлія Свириденко заявила, що зростання залежатиме від подій у війні проти Росії.

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Міністерство економіки