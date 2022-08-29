Уряд схвалив законопроект про швидкі інвестиції: про що йдеться в документі

Кабінет міністрів схвалив законопроект про спрощення дозвільних процедур для набуття права на землю та для початку будівництва під проекти, що спрямовані на відновлення економіки. Документ незабаром буде зареєстрований у парламенті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки .

Для його включення до Переліку проектів відновлення підприємцю слід подати заявку до Міністерства економіки.

За даними прес-служби, під час дії воєнного стану та у відбудовний період підприємці, які реалізують проекти, що входять до Переліку проектів відновлення економіки, отримають максимально сприятливі умови для інвестування.

Нагадаємо, за прогнозом, економіка України повинна стабілізуватися і може зрости на цілих 15,5% у 2023 році. Міністр економіки України Юлія Свириденко заявила, що зростання залежатиме від подій у війні проти Росії.

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