Кабмин одобрил закон об усилении соцгарантий лиц с инвалидностью

Кабинет министров в ходе заседания 26 февраля одобрил изменения в закон "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства соцполитики.

Так, соответствующий проект закона был разработан Минсоцполитики.

Принятие соответствующего проекта закона будет способствовать дальнейшей интеграции лиц с инвалидностью в общество и повышению доступности инфраструктурных объектов.

"Законопроектом предусмотрено первоочередное обслуживание в любых кассах транспорта, а также на предприятиях, учреждениях и организациях всех форм собственности и подчинения, которые предоставляют любые услуги населению", - информируют в министерстве.

Напомним, в Кабмине ранее рассказали, что на защиту прав и интересов лиц с инвалидностью в государственном бюджете на 2020 год заложено около 90 млн гривен.

Как писало РБК-Украина, глава государства Владимир Зеленский одобрил изменения в Налоговый кодекс Украины по поводу создания благоприятных условий деятельности для предприятий и организаций, основанных общественными объединениями лиц с инвалидностью.