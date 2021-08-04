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Кабмин одобрил стратегию энергетической безопасности до 2025 года: что предусматривает документ

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины одобрил стратегию энергетической безопасности до 2025 года. Стратегия определяет целевую модель системы обеспечения энергетической безопасности как составляющей национальной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 4 августа, которое транслировалось в Youtube.

Как отмечает пресс-служба Минэнерго, документ определяет 29 ключевых угроз энергетической безопасности. К ним, в частности, относятся как внешние риски - киберугрозы объектам критической инфраструктуры энергетики, агрессия со стороны Российской Федерации, так и внутренние - возможное незавершение интеграции с системами электро - и газоснабжения ЕС, изношенность основных фондов, отсутствие энергетических резервов и тому подобное.

С учетом внешних и внутренних вызовов и угроз энергетической безопасности, в Стратегии сформулированы три базовые прогнозные сценарии изменений в энергетической сфере и их влияния в среднесрочной перспективе на развитие ТЭК:

  • - сохранение текущих тенденций и состояния дел;
  • - сценарий "недружественного воздействия";
  • - сценарий "позитивной трансформации".

Чтобы не допустить возможных негативных последствий в рамках двух первых сценариев, а также предотвратить стагнацию энергетического сектора, необходимы системные действия, направленные на реализацию сценария "позитивной трансформации" и обеспечения энергетической независимости, отмечается в документе.

Детальные шаги для воплощения в жизнь позитивного сценария будут прописаны в плане реализации Стратегии, который должен быть подготовлен Министерством энергетики в течение шести месяцев.

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Кабинет Министров УкраиныМинэнергостратегия