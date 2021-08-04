RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Кабмін схвалив Стратегію енергетичної безпеки до 2025 року: що передбачає документ

Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України схвалив Стратегію енергетичної безпеки до 2025 року. Стратегія визначає цільову модель системи забезпечення енергетичної безпеки як складової національної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 4 серпня, яке транслювалося у Youtube.

Як зазначає прес-служба Міненерго, документ визначає 29 ключових загроз енергетичної безпеки. До них, зокрема, належать як зовнішні ризики - кіберзагрози об’єктам критичної інфраструктури енергетики, агресія з боку Російської Федерації, так і внутрішні - можливе незавершення інтеграції із системами електро- та газопостачання ЄС, зношеність основних фондів, відсутність енергетичних резервів тощо.

З урахуванням зовнішніх та внутрішніх викликів і загроз енергетичній безпеці, у Стратегії сформульовано три базові прогнозні сценарії змін в енергетичній сфері та їх впливу в середньостроковій перспективі на розвиток ПЕК:

  • - збереження поточних тенденцій та стану справ;
  • - сценарій "недружнього впливу";
  • - сценарій "позитивної трансформації".

Щоб не допустити можливих негативних наслідків в рамках двох перших сценаріїв, а також запобігти стагнації енергетичного сектору, необхідні системні дії, спрямовані на реалізацію сценарію "позитивної трансформації" та забезпечення енергетичної незалежності.

Детальні кроки для втілення в життя позитивного сценарію будуть прописані в плані реалізації Стратегії, що має бути підготовлено міністерством енергетики протягом шести місяців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів УкраїниМинэнергостратегия