Кабмін схвалив Стратегію енергетичної безпеки до 2025 року: що передбачає документ

Як зазначає прес-служба Міненерго, документ визначає 29 ключових загроз енергетичної безпеки. До них, зокрема, належать як зовнішні ризики - кіберзагрози об’єктам критичної інфраструктури енергетики, агресія з боку Російської Федерації, так і внутрішні - можливе незавершення інтеграції із системами електро- та газопостачання ЄС, зношеність основних фондів, відсутність енергетичних резервів тощо.

З урахуванням зовнішніх та внутрішніх викликів і загроз енергетичній безпеці, у Стратегії сформульовано три базові прогнозні сценарії змін в енергетичній сфері та їх впливу в середньостроковій перспективі на розвиток ПЕК:

- збереження поточних тенденцій та стану справ;

- сценарій "недружнього впливу";

- сценарій "позитивної трансформації".

Щоб не допустити можливих негативних наслідків в рамках двох перших сценаріїв, а також запобігти стагнації енергетичного сектору, необхідні системні дії, спрямовані на реалізацію сценарію "позитивної трансформації" та забезпечення енергетичної незалежності.

Детальні кроки для втілення в життя позитивного сценарію будуть прописані в плані реалізації Стратегії, що має бути підготовлено міністерством енергетики протягом шести місяців.