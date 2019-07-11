Кабмин одобрил стратегию экспорта сельхозпродукции до 2026 года

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 10 июля, одобрил Стратегию развития экспорта продукции сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Украины до 2026 года и утвердил план задач и мероприятий по ее реализации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.

Согласно сообщению, цель стратегии - определение долгосрочной государственной политики, направленной на обеспечение стабильного наращивания объемов экспорта продукции (товаров, услуг, технологий) отечественного сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности.

"Стратегическими направлениями развития экспорта аграрной продукции станет рост объема производства и увеличение поставок такой продукции на внешние рынки; расширение номенклатуры и изменение структуры экспорта в направлении увеличения доли продукции с высокой добавленной стоимостью; географическая диверсификация направлений экспорта (открытие новых рынков) и расширение экспортных возможностей для малых и средних предприятий", - говорится в сообщении

Стратегия разработана Минагрополитики совместно с Офисом поддержки реформ Министерства.

Напомним, во время заседания 10 июля Кабинет министров также принял постановление о проведении мониторинга наркотической и алкогольной ситуации в Украине.