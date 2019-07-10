Кабмин инициирует мониторинг наркотической и алкогольной ситуации в Украине

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Правительство утвердило порядок проведения мониторинга

Кабинет министров Украины принял постановление о проведении мониторинга наркотической и алкогольной ситуации. Соответствующее решение правительство приняло в ходе заседания 10 июля, передает корреспондент РБК-Украина.

Также Кабмин утвердил порядок проведения этого мониторинга.

"Согласиться с предложением Министерства здравоохранения о введении мониторинга наркотической и алкогольной ситуации в Украине. Утвердить Порядок проведения мониторинга наркотической и алкогольной ситуации в Украине", - говорится в тексте документа.

Планируется, что мониторинг будет осуществлять Центр психического здоровья и мониторинга наркотиков и алкоголя Минздрава по показателям, определенным Европейским мониторинговым центром по наркотикам и наркотической зависимости, Комиссией по наркотическим средствам при ООН, Международным комитетом по контролю за наркотиками.

После проведения мониторинга будет составлен Национальный отчет о наркотической и алкогольной ситуации в Украине, который будет размещен в свободном доступе на официальном сайте Минздрава.

Напомним, уровень потребления алкоголя в мире вырос с 1990 по 2017 год, о чем свидетельствует исследование, опубликованное в британском медицинском журнале The Lancet. Так, в 2017 году меньше всего алкоголя употребляли на Ближнем Востоке, а больше всего - в Центральной и Восточной Европе.

Как писало РБК-Украина, в 2008 году украинская и израильская молодежь заняли первое и второе места в мире в рейтинге потребления алкоголя среди детей и молодежи.