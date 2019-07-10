ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин инициирует мониторинг наркотической и алкогольной ситуации в Украине

Новости » Общество    10.07.2019 - 16:36
Кабмин инициирует мониторинг наркотической и алкогольной ситуации в Украине
Иллюстративное фото (unsplash.com)

Правительство утвердило порядок проведения мониторинга

Кабинет министров Украины принял постановление о проведении мониторинга наркотической и алкогольной ситуации. Соответствующее решение правительство приняло в ходе заседания 10 июля, передает корреспондент РБК-Украина.

Также Кабмин утвердил порядок проведения этого мониторинга.

"Согласиться с предложением Министерства здравоохранения о введении мониторинга наркотической и алкогольной ситуации в Украине. Утвердить Порядок проведения мониторинга наркотической и алкогольной ситуации в Украине", - говорится в тексте документа.

Планируется, что мониторинг будет осуществлять Центр психического здоровья и мониторинга наркотиков и алкоголя Минздрава по показателям, определенным Европейским мониторинговым центром по наркотикам и наркотической зависимости, Комиссией по наркотическим средствам при ООН, Международным комитетом по контролю за наркотиками.

После проведения мониторинга будет составлен Национальный отчет о наркотической и алкогольной ситуации в Украине, который будет размещен в свободном доступе на официальном сайте Минздрава.

Напомним, уровень потребления алкоголя в мире вырос с 1990 по 2017 год, о чем свидетельствует исследование, опубликованное в британском медицинском журнале The Lancet. Так, в 2017 году меньше всего алкоголя употребляли на Ближнем Востоке, а больше всего - в Центральной и Восточной Европе.

Как писало РБК-Украина, в 2008 году украинская и израильская молодежь заняли первое и второе места в мире в рейтинге потребления алкоголя среди детей и молодежи.

Правительство ужесточило требования к кандидатам в усыновители В Украине запустили пилотный проект е-малыш
Новости Украины Кабинет Министров Украинынаркотикиалкоголь
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь