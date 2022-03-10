Кабмин одобрил список санкций против российских пропагандистов. Его рассмотрит СНБО

Кабинет министров Украины одобрил санкционный список против российских пропагандистов. Соответствующий акт передали на рассмотрение Совету национальной безопасности и обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.
"Эти списки и санкции должны быть рассмотрены СНБО и президентом. Кроме всего, их согласование позволит нам с таким же списком обратиться к ЕС и ввести зеркальные санкции", - пояснил Ткаченко.
Так, в перечень пропагандистов попали:
Кроме того, Украина собирается ввести санкции против юридических лиц. В частности, среди них акционерное общество "Первый канал", Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (канал РТР), Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня", АО "Газпром-медиа холдинг", открытое акционерное общество "Телекомпания НТВ", АО "Телекомпания НТВ", ОАО "Телерадиокомпания Вооруженных сил Российской Федерации "ЗВЕЗДА", ООО "Акцепт" (телевизионный канал Рен ТВ), ООО "Национальный рекламный альянс", ООО "иви.ру", ООО "НТВ ПЛЮС".
Напомним, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что Украина намерена привлечь к ответственности людей, поддерживающих преступные действия России. По ее словам, это депутаты, министры, руководители органов и артисты, распространяющие пропаганду.
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