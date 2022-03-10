Кабмін схвалив список санкцій проти російських пропагандистів. Його розгляне РНБО

Кабінет міністрів України схвалив список санкцій проти російських пропагандистів. Відповідний акт передали на розгляд Раді національної безпеки та оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченко.
"Ці списки і санкції мають бути розглянуті РНБО та президентом. Окрім всього, їхнє погодження дозволить нам з таким же списком звернутись до ЄС і ввести дзеркальні санкції", - пояснив Ткаченко.
Так, до переліку пропагандистів потрапили:
Крім того, Україна збирається ввести санкції також проти юридичних осіб. Зокрема, серед них акціонерне товариство "Перший канал", Федеральне державне унітарне підприємство "Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія" (канал РТР), Федеральне державне унітарне підприємство "Міжнародне інформаційне агентство "Росія сьогодні", АТ "Газпром-медіа холдинг", відкрите акціонерне товариство "Телекомпанія НТВ", АТ "Телекомпанія НТВ", ВАТ "Телерадіокомпанія Збройних сил Російської Федерації "ЗІРКА", ТОВ "Акцепт" (телевізійний канал Рен ТВ), ТОВ "Національний рекламний альянс", ТОВ "іві.ру", ТОВ "НТВ ПЛЮС".
Нагадаємо, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що Україна має намір притягнути до відповідальності людей, що підтримують злочинні дії Росії. За її словами, це депутати, міністри, керівники органів та артисти, що поширюють пропаганду.
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