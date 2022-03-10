Кабмін схвалив список санкцій проти російських пропагандистів. Його розгляне РНБО

Кабінет міністрів України схвалив список санкцій проти російських пропагандистів. Відповідний акт передали на розгляд Раді національної безпеки та оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченко .

"Ці списки і санкції мають бути розглянуті РНБО та президентом. Окрім всього, їхнє погодження дозволить нам з таким же списком звернутись до ЄС і ввести дзеркальні санкції", - пояснив Ткаченко.

Так, до переліку пропагандистів потрапили:

Добродєєв Олег Борисович, генеральний директор ВГТРК;

Ернст Костянтин Львович, генеральний директор "Первого каналу";

Тюлін Володимир Володимирович, генеральний директор ТОВ "Акцепт", телеканал "Рен ТВ";

Жаров Олександр Олександрович, генеральний директор АТ "Газпром-Медиа Холдинг";

Канделакі Тіна Ґівіївна, телеведуча, виконуюча обов’язки директора каналу ТНТ;

Габрелямов Арам Ашотович, голова ради директорів ВАТ "Редакція газети Известия", генеральний директор і президент видавничого дому "News Media";

Кісельов Дмитро Константинович, генеральний директор Федерального державного унітарного підприємства "Международное информационное агентство "Росія сьогодні";

Міткова Тетяна Ростиславівна, заступник генерального директора ВАТ "Телекомпанія НТВ" з інформаційного мовлення, головний редактор Служби інформації НТВ;

Симоньян Маргарита Симонівна, головний редактор Russia Today

Скабєєва Ольга Володимирівна, телеведуча каналу "Россія-1";

Соловйов Володимир Рудольфович, ведучий "Соловйов Live.

Крім того, Україна збирається ввести санкції також проти юридичних осіб. Зокрема, серед них акціонерне товариство "Перший канал", Федеральне державне унітарне підприємство "Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія" (канал РТР), Федеральне державне унітарне підприємство "Міжнародне інформаційне агентство "Росія сьогодні", АТ "Газпром-медіа холдинг", відкрите акціонерне товариство "Телекомпанія НТВ", АТ "Телекомпанія НТВ", ВАТ "Телерадіокомпанія Збройних сил Російської Федерації "ЗІРКА", ТОВ "Акцепт" (телевізійний канал Рен ТВ), ТОВ "Національний рекламний альянс", ТОВ "іві.ру", ТОВ "НТВ ПЛЮС".