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Кабмін ухвалив створення Єдиного держреєстру ветеранів

Новини » Суспільство    13.10.2019 - 08:35
Кабмін ухвалив створення Єдиного держреєстру ветеранів
Ілюстративне фото (twitter.com/etcetera_media)

Також ухвалено зміни до програми медичної та психологічної реабілітації

Кабінет міністрів України підтримав створення Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Про це передає РБК-Україна із посиланням на прес-службу уряду.

Реєстр планується створити у рамках змін до державної цільової програми фізичної, медичної реабілітації та психосоціальної реадаптації ветеранів війни та членів їхніх сімей. Реєстр дозволить чітко визначити не лише кількість ветеранів, а їх проблеми та потреби і шляхи вирішення цих питань.

"Також, згідно зі змінами, що внесені у цільову програму, яка нарешті перейшла з Мінсоцполітики до Мінветеранів, враховано розроблення електронної платформи Е-ветеран. Важливою частиною є те, що передбачено створення ветеранських просторів в кожному регіоні, які стануть єдиним майданчиком для надання послуг та сервісів ветеранам та членам їхніх родин", - зазначили в уряді.

Програма розрахована до 2023 року та включає в себе створення Національного центру захисту психічного здоров’я і реабілітації ветеранів та їх родичів.

Нагадаємо, Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував Верховній раді України схвалити законопроект №2045-1, яким передбачається введення механізму отримання статусу учасника бойових дій добровольцями.

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