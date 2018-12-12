Кабмин одобрил соглашения с ЕС на 167 млн евро

Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Евросоюз предоставит техническую помощь в рамках четырех программ

Кабинет министров Украины одобрил соглашения с Евросоюзом о технической помощи общим бюджетом в 167 млн ​​евро. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, по программе расширения контактов "Дом Европы" сроком на 8 лет выделяется 18 млн евро для налаживания профессиональных связей и культурного обмена между гражданами стран ЕС и Украины (путем краткосрочных стажировок и т.д.). По программе поддержки энергоэффективности EE4U-II выделяется 54 млн евро для повышения энергосбережения и снижения уровня выброса парниковых газов.

Также Кабмин одобрил финансирование программы технического сотрудничества в суме 37 млн евро, чтобы привлечь средства для имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС. Соглашение о финансировании мероприятия "EU4Skills: Лучшие навыки для современной Украины" направлено на привлечение средств ЕС для реформирования и модернизации системы профессионально-технического образования. Общий бюджет предусмотренной программы составит 58 млн евро.

Фото: распоряжения Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз выделит 4 млн евро для создания новых ОСМД в Украине.