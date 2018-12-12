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Кабмін схвалив угоди з ЄС на 167 млн євро

Новини » Політика    12.12.2018 - 13:36
Кабмін схвалив угоди з ЄС на 167 млн євро
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Євросоюз надасть технічну допомогу в рамках чотирьох програм

Кабінет міністрів України схвалив угоди з Євросоюзом про технічну допомогу загальним бюджетом у 167 млн євро. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, за програмою розширення контактів "Дім Європи" строком на 8 років виділяється 18 млн євро для налагодження професійних зв'язків і культурного обміну між громадянами країн ЄС і України (шляхом короткострокових стажувань тощо). За програмою підтримки енергоефективності EE4U-II виділяється 54 млн євро для підвищення енергозбереження і зниження рівня викиду парникових газів.

Також Кабмін схвалив фінансування програми технічного співробітництва в сумі 37 млн євро, щоб залучити кошти для імплементації Угоди про асоціацію з ЄС. Угоду про фінансування заходу "EU4Skills: Кращі навички для сучасної України" направлено на залучення коштів ЄС для реформування та модернізації системи професійно-технічної освіти. Загальний бюджет передбаченої програми складе 58 млн євро.

 

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Євросоюз виділить 4 млн євро для створення нових ОСББ в Україні.

 

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