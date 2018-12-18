Кабмин одобрил реструктуризацию долгов "Киевтеплоэнерго"

Иллюстративное фото (УНИАН)

"Киевтеплоэнерго" сможет выплатить долги в течение пяти лет

Кабинет министров Украины одобрил реструктуризацию долгов "Киевтеплоэнерго" сроком на пять лет. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, сегодня приняли постановление, которым определяется пятилетний период реструктуризации задолженности "Киевтеплоэнерго". Предполагается, что рассрочка выплаты задолженности составит 60 месяцев и будет осуществляться равными частями. Любые дополнительные начисления (неустойки, штрафы, пени, проценты и инфляционные начисления) на сумму долговых обязательств, которые подлежат реструктуризации, не совершаются.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что мировое соглашение с "Киевтеплоэнерго" не предусматривает списание неустойки.

В октябре "Нафтогаз" подписал с предприятием мировое соглашение, по которому "Киевтеплоэнерго" признает, что является правопреемником по долговым обязательствам "Киевэнерго". По состоянию на ноябрь долги "Киевтеплоэнерго" за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, составляли около 2,3 млрд гривен.