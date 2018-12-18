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Кабмін схвалив реструктуризацію боргів "Київтеплоенерго"

Новини » Енергетика    18.12.2018 - 12:59
Кабмін схвалив реструктуризацію боргів "Київтеплоенерго"
Ілюстративне фото (УНІАН)

"Київтеплоенерго" зможе виплатити борги протягом п'яти років

Кабінет міністрів України схвалив реструктуризацію боргів "Київтеплоенерго" терміном на п'ять років. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, сьогодні прийняли постанову, якою визначається п'ятирічний період реструктуризації заборгованості "Київтеплоенерго". Передбачається, що розстрочка виплати заборгованості складе 60 місяців і буде здійснюватися рівними частинами. Будь-які додаткові нарахування (неустойки, штрафи, пені, відсотки та інфляційні нарахування) на суму боргових зобов'язань, що підлягають реструктуризації, не здійснюються.

 

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мирова угода з "Київтеплоенерго" не передбачає списання неустойки.

У жовтні "Нафтогаз" підписав з підприємством мирову угоду, за якою "Київтеплоенерго" визнає, що є правонаступником за борговими зобов'язаннями "Київенерго". Станом на листопад борги "Київтеплоенерго" за газ, використаний для виробництва теплової та електричної енергії, становили близько 2,3 млрд гривень.

 

Кабмін схвалив списання майже 3 млрд гривень боргів Києва
Новини України Кабінет Міністрів УкраїнидолгКиївтеплоенерго
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