Кабмін схвалив реструктуризацію боргів "Київтеплоенерго"

Ілюстративне фото (УНІАН)

"Київтеплоенерго" зможе виплатити борги протягом п'яти років

Кабінет міністрів України схвалив реструктуризацію боргів "Київтеплоенерго" терміном на п'ять років. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, сьогодні прийняли постанову, якою визначається п'ятирічний період реструктуризації заборгованості "Київтеплоенерго". Передбачається, що розстрочка виплати заборгованості складе 60 місяців і буде здійснюватися рівними частинами. Будь-які додаткові нарахування (неустойки, штрафи, пені, відсотки та інфляційні нарахування) на суму боргових зобов'язань, що підлягають реструктуризації, не здійснюються.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мирова угода з "Київтеплоенерго" не передбачає списання неустойки.

У жовтні "Нафтогаз" підписав з підприємством мирову угоду, за якою "Київтеплоенерго" визнає, що є правонаступником за борговими зобов'язаннями "Київенерго". Станом на листопад борги "Київтеплоенерго" за газ, використаний для виробництва теплової та електричної енергії, становили близько 2,3 млрд гривень.