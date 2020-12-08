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Кабмин одобрил привлечение кредита ЕИБ на 340 млн евро

Киев, Вторник 08 декабря 2020 14:43
Кабмин одобрил привлечение кредита ЕИБ на 340 млн евро
Фото: Кабмин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров одобрил привлечение кредита Европейского инвестиционного банка на 340 млн евро. Деньги пойдут на реализацию проекта "Программа по восстановлению Украины".

Распоряжение Кабмина от 7 декабря 2020 года обнародовано на Правительственном портале.

Как сообщили в Европейском инвестиционном банке, подписание соглашений о трех кредита ЕИБ Украине на общую сумму 640 млн евро состоится 9 декабря 2020 года. Президент ЕИБ Вернер Хойер и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подпишут три соглашения о займах:

  • 340 млн евро на повышение устойчивости инфраструктуры на востоке Украины.
  • 200 млн евро на улучшение общественного транспорта в Украине.
  • 100 млн евро на улучшение сообщения с Луганской областью на востоке Украины.

Напомним, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделил Украине 30 миллионов евро для модернизации логистической сети "Укрпошты".

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада Украины ратифицировала соглашение о кредите ЕИБ объемом 450 млн евро, который пойдет на реализацию проекта "Развитие трансъевропейской транспортной сети".

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