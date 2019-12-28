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Кабмин одобрил подписание мирового соглашения с "Газпромом"

Новости » Политика     28.12.2019 - 15:25
Кабмин одобрил подписание мирового соглашения с "Газпромом"
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Опубликовано распоряжение Кабмина о подписании мирового соглашения

Кабинет министров Украины одобрил подписание мирового соглашения с российской газовой компанией "Газпром". Соответствующее решение обнародовано на правительственном портале.

В частности, согласно обнародованной информации, правительство одобрило проект Мирового соглашения по иску "Газпрома" к государству Украина, который рассматривается арбитражным судом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли.

На подписание мирового соглашения уполномочен министр юстиции Денис Малюська.

Отметим, данным иском "Газпром" пытался оспорить штрафы в размере около 7,4 млрд долларов, который на него наложила Антимонопольная служба Украины. Отказ от этого штрафа является одним из условий заключения нового контракта на транзит газа по территории Украины.

Напомним, вчера "Газпром" выплатил Украине почти 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, который стал на сторону "Нафтогаза" в транзитном споре. Украинская сторона подтвердила погашение долга, а президент Владимир Зеленский назвал это очередной победой.

Украина и Россия третий день продолжают газовые переговоры
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