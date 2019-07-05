Кабмин одобрил меры по реформированию Налоговой и Таможенной служб

В плане предусмотрены меры по стимулированию добровольной уплаты налогов и развитию налоговых сервисов
Кабинет министров Украины на своем заседании одобрил План мероприятий по реализации концептуальных направлений реформирования системы органов, реализующих государственную налоговую и таможенную политику. Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства в пятницу, 5 июля, передает корреспондент РБК-Украина.
В пояснительной записке отмечается, что налоговая реформа частично улучшила ситуацию с налоговой нагрузкой на бизнес и администрированием налогов, однако потребность в дальнейших эффективных мерах по устранению системных недостатков в системе администрирования налогов все еще остается значительной.
"Существует необходимость проведения радикальной реформы системы органов, реализующих государственную налоговую и таможенную политику, направленной на повышение результативности и эффективности их функций и оптимизацию структуры, что имеет решающее значение для достижения современных международных стандартов деятельности указанных органов", - указано в записке.
Проектом распоряжения предусматривается утвердить План мероприятий по реализации концептуальных направлений реформирования системы органов, реализующих государственную налоговую и таможенную политику.
Планом предусматриваются меры по:
Напомним, в начале марта правительство одобрило разделение Государственной фискальной службы на Государственную таможенную службу и Государственную налоговую служу. По результатам конкурса главой Государственной налоговой службы был назначен Сергей Верланов.
Как писало РБК-Украина в конце июня, комиссия высшего корпуса государственной службы рекомендовала Кабинету министров назначить главой Государственной таможенной службы первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефьодова.