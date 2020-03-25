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Правительство профинансирует закупку средств защиты для работников МВД

Новости » Коронавирус     25.03.2020 - 14:28
Правительство профинансирует закупку средств защиты для работников МВД
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Кабмин выделило на нужды МВД 140 млн гривен

Правительство выделило органам Министерства внутренних дел 140 млн гривен для обеспечения работников средствами защиты во время карантина в Украине. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам министра экономики Игоря Петрашко, системе органов МВД будет выделено 140 миллионов гривен для обеспечения их средствами индивидуальной защиты во время осуществления противоэпидемических мероприятий и санитарного контроля.

"Вносим в повестку дня распоряжение о выделении МВД из резервного фонда 140 миллионов гривен", - заявил Шмыгаль.

Также на следующем заседании правительства планируется рассмотреть вопрос выделения средств для Службы безопасности.

Напомним, на сегодняшнем заседании правительство на 30 дней продлило карантин в Украине. Также на месяц Кабмин объявил режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны. Кроме того, в течение всего периода карантина запретили увольнения государственных служащих.

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