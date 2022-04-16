Кабмин одобрил оперативный план по разминированию освобожденных от оккупантов территорий

Кабинет министров Украины одобрил оперативный план мероприятий по противоминной деятельности. Разминирование планируется на освобожденных от российских оккупантов территорий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 15 апреля 2022 г. № 288-р.
Документом определены ответственные ведомства за такие действия:
Внедрить систему управления (обмена) информации о потенциально опасных территориях, загрязненных взрывоопасными предметами, и определение приоритетных задач по противоминной деятельности;
Обеспечить создание и ведение базы данных по взрывоопасным предметам по их типам (видам), обнаруженным на территории Украины
Принять меры по привлечению международных и отечественных операторов противоминной деятельности к проведению технического обследования опасных территорий (районов), определение эшелонирования проведения мероприятий по противоминной деятельности на территориях, на которых завершено активные фазы боевых действий;
Обеспечить осуществление мер оперативного реагирования в случае обнаружения взрывоопасных предметов на территориях, на которых завершено активные фазы боевых действий;
Обеспечить маркировку (обозначение) и составление карт территорий и объектов, загрязненных и (или) вероятно загрязненных взрывоопасными предметам;
Обеспечить сбор данных по инцидентам, связанным со взрывоопасными предметами, среди гражданского населения;
Обеспечить информирование населения о рисках, связанных со взрывоопасными предметами, прежде всего на территориях, на которых завершены активные фазы боевых действий.
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