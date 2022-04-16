Уряд схвалив оперативний план з розмінування звільнених від окупантів територій

Кабінет міністрів України схвалив оперативний план заходів з протимінної діяльності. Розмінування планується на звільнених від російських окупантів територій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження від 15 квітня 2022 р. № 288-р.
Документом визначено відповідальні відомства за такі дії:
Запровадити систему управління (обміну) інформацією щодо потенційно небезпечних територій України, забруднених вибухонебезпечними предметами, та визначення пріоритетних завдань з протимінної діяльності;
Забезпечити створення та ведення бази даних щодо вибухонебезпечних предметів за їх типами (видами), виявлених на території України
Вжити заходів щодо залучення міжнародних та вітчизняних операторів протимінної діяльності до проведення нетехнічного/ технічного обстеження небезпечних територій (районів), визначення ешелонування проведення заходів з протимінної діяльності на територіях, на яких завершено активні фази бойових дій;
Забезпечити здійснення заходів оперативного реагування у разі виявлення вибухонебезпечних предметів на територіях, на яких завершено активні фази бойових дій;
Забезпечити маркування (позначення) і складення карт територій України та об’єктів, забруднених та (або) імовірно забруднених вибухонебезпечними предметам;
Забезпечити збір даних щодо інцидентів, пов’язаних з вибухонебезпечними предметами, серед цивільного населення;
Забезпечити інформування населення про ризики, пов’язані з вибухонебезпечними предметами, насамперед на територіях, на яких завершено активні фази бойових дій.
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