ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Кабмин одобрил механизм госгарантий на 5 млрд гривен по кредитам бизнеса

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров определил механизм предоставления государственных гарантий по кредитам малому бизнесу. Банком, который будет контролировать процесс, стал государственный Укрэксимбанк.

Самые читаемые новости

Постановление принято на заседании правительства 25 ноября.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, Верховная рада выделила из госбюджета 5 млрд гривен для обеспечения частичного выполнения долговых обязательств по портфелю кредитов банков-кредиторов, предоставляемых субъектам микропредпринимательства, малого и/или среднего предпринимательства - резидентам Украины.

Гарантии выделяются в размере, не превышающем 80% общей суммы таких долговых обязательств за портфелем кредитов и 80% по каждому отдельному кредиту.

Постановлением определен Укрэксимбанк агентом Гаранта, в полномочия которого будет входить проверка правильности полученных от банков документов и расчетов и получения от банков платы на покрытие своих расходов, связанных с исполнением таких полномочий.

Напомним, в начале сентября Верховная рада разрешила предоставлять государственные гарантии по кредитам частного бизнеса. Закон вносит изменения в закон о государственном бюджете на 2020 год, которыми позволяет предоставление государственных гарантий на портфельной основе.

Как сообщало РБК-Украина, в начале июня в Минфине не исключали, что государственная поддержка в условиях кризиса может быть предоставлена и частным компаниям.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Кабинет Министров Украиныгарантииправительство