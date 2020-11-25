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Кабмін схвалив механізм держгарантій на 5 млрд гривень за кредитами бізнесу

Київ, Середа 25 листопада 2020 14:52
Кабмін схвалив механізм держгарантій на 5 млрд гривень за кредитами бізнесу
Фото: Кабмін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів визначив механізм надання державних гарантій за кредитами малому бізнесу. Банком, який контролювати процес, став державний Укрексімбанк.

Постанова ухвалена під час засідання уряду 25 листопада.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту постанови, Верховна рада виділила з держбюджету 5 млрд гривень для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за портфелем кредитів банків-кредиторів, що надаються суб’єктам господарювання мікропідприємництва, малого та/або середнього підприємництва - резидентам України.

Гарантії виділяються у розмірі, що не перевищує 80% загальної суми таких боргових зобов’язань за портфелем кредитів та 80% за кожним окремим кредитом.

Постановою визначено Укрексімбанк агентом Гаранта, до повноважень якого належатиме перевірка правильності отриманих від банків документів і розрахунків та отримання від банків плати на покриття своїх витрат, пов’язаних із виконанням таких повноважень.

Нагадаємо, на початку вересня Верховна рада дозволила надавати державні гарантії за кредитами приватного бізнесу. Закон вносить зміни до закону про державний бюджет на 2020 рік, якими дозволяє надання у державних гарантій на портфельній основі.

Як повідомляло РБК-Україна, на початку червня у Мінфіні не виключали, що державна підтримка в умовах кризи може бути надана і приватним компаніям.

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