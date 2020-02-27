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Кабмін схвалив квоту на імміграцію іноземців для працевлаштування в ІТ-компаніях

Новини » Політика     27.02.2020 - 12:57
Кабмін схвалив квоту на імміграцію іноземців для працевлаштування в ІТ-компаніях
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Українським компаніям дозволено запросити на роботу 5 тисяч спеціалістів

Кабінет міністрів підтримав встановлення квоти на імміграцію 5 тисяч висококваліфікованих спеціалістів з-за кордону для працевлаштування в українських ІТ-компаніях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Зазначається, що запрошені спеціалісти зможуть:

  • отримати посвідку на постійне проживання, що спростить їм життя в Україні в довготривалому майбутньому;
  • їм не потрібно буде отримувати щорічні дозволи на застосування праці іноземців;
  • їхнє працевлаштування здійснюється на тих самих умовах, що й для громадян України;
  • вони не прив’язані до конкретних термінів перебування в Україні;
  • вони не прив’язані до конкретного місця роботи та посади;
  • вони мають можливість іммігрувати в Україну разом зі своєю родиною;
  • вони зможуть відкривати ФОП.

"Щороку українські університети випускають 15-17 тисяч ІТ-фахівців різних напрямків. Щороку в країні відкривається близько 40 тисяч вакансій для ІТішників. Навіть якщо кожного року буде працевлаштовано 100% випускників - нашим технологічним компаніям не вистачатиме фахівців", - пояснив очільник Мінцифри.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України встановив квоту для імміграції іноземців та осіб без громадянства в Україну на 2017 рік в 3963 людини.

Як писало РБК-Україна раніше, у 2013 році уряд встановив квоту на імміграцію в Україну на рівні 6 тис. 221 осіб.

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