Кабмін схвалив кандидатури голів ОДА в трьох областях

Фото: Андрій Герус (president.gov.ua)

Погоджені керівники адміністрацій у Вінницькій, Запорізькій та Рівненській областях

Кабінет міністрів України схвалив кандидатури голів обласних державних адміністрацій у Вінницькій, Запорізькій та Рівненській областях, які запропонував президент України Володимир Зеленський. Про це повідомив представник президента в Кабміні Андрій Герус після засідання, передає кореспондент РБК-Україна.

Таким чином, Владислав Скальський буде призначений президентом на посаду голови Вінницької ОДА, Віталій Туринок - на посаду голови Запорізької ОДА Віталій Коваль на посаду голови Рівненської облдержадміністрації.

Відзначимо, на початку червня президент України Володимир Зеленський ініціював звільнення всіх голів обласних державних адміністрацій. За цей час у більшості областях вже призначені нові керівники ОДА.

Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко 21 серпня повідомив, що президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Кабінету міністрів три кандидатури на голів обласних державних адміністрацій - у Вінницькій, Запорізькій та Рівненській областях.