Кабмин одобрил изменения по поводу регуляторных актов в розничной торговле алкоголем

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По словам Гончарука, благодаря этому решению бизнес сэкономит около 1,5 млн гривен в год

Кабинет министров Украины одобрил изменения по поводу регуляторных актов в сфере розничной торговли алкоголем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook премьер-министра Алексея Гончарука.

По его словам, это решение правительства позволит бизнесу сэкономить около 1,5 млн гривен в год.

"Отменили дублирование регуляторных актов в сфере розничной торговли алкоголем. Это уничтожит коррупцию в сфере, а бизнес сэкономит около 1,5 млн грн/год", - сообщил глава Кабмина.

Напомним, правительство изменило порядок выдачи специальных разрешений на пользование недрами. Так, отныне эти разрешения будут выдаваться на электронных аукционах. Также Кабмин ввел электронные аукционы на право специального пользования водными биоресурсами.

Кроме того, Кабинет министров упростил регистрацию представительств иностранных субъектов хозяйственной деятельности в Украине, что должно облегчить открытие иностранными компаниями представительства на территории нашей страны.

Как писало РБК-Украина ранее, правительство одобрило законопроект для упрощения заключения международных договоров в электронной форме.