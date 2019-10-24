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Кабмін схвалив зміни щодо регуляторних актів у роздрібній торгівлі алкоголем

Новини » Економіка    24.10.2019 - 15:45
Кабмін схвалив зміни щодо регуляторних актів у роздрібній торгівлі алкоголем
Ілюстративне фото (Getty Images)

За словами Гончарука, завдяки цьому рішенню бізнес заощадить близько 1,5 млн гривень на рік

Кабінет міністрів України схвалив зміни щодо регуляторних актів у сфері роздрібної торгівлі алкоголем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

За його словами, це рішення уряду дозволить бізнесу заощадити близько 1,5 млн гривень на рік.

"Скасували дублювання регуляторних актів у сфері роздрібної торгівлі алкоголем. Це знищить корупцію у сфері, а бізнес заощадить близько 1,5 млн грн/рік", - поінформував глава Кабміну.

Нагадаємо, уряд змінив порядок видачі спеціальних дозволів на користування надрами. Так, відтепер ці дозволи будуть видаватися на електронних аукціонах. Також Кабмін ввів електронні аукціони на право спеціального користування водними біоресурсами.

Крім того, Кабінет міністрів спростив реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні, що має полегшити відкриття іноземними компаніями представництва на території нашої держави.

Як писало РБК-Україна раніше, уряд схвалив законопроект для спрощення укладення міжнародних договорів в електронній формі.

Уряд змінив порядок видачі спецдозволів на користування надрами Кабмін спростив реєстрацію іноземних представництв в Україні
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