Кабмин одобрил экономическое обоснование строительства энергоблоков на Хмельницкой АЭС

Стоимость строительства двух энергоблоков составит 72,3 млрд гривен

Кабинет министров Украины на заседании 26 июля одобрил технико-экономическое обоснование строительства энергоблоков № 3 и 4 Хмельницкой атомной электростанции (АЭС). Соответствующее решение есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, новое технико-экономическое обоснование предполагает строительство двух энергоблоков на базе реакторных установок ВВЭР-1000 за 72,3 млрд гривен. Из этой общей суммы более 317 млн гривен уже были вложены ранее. Также утвержден срок строительства, который составит 84 месяца. Срок эксплуатации блоков составит 50 лет.

Отметим, изначально в данной документации закладывались реакторные установки Skoda JS a.s. Однако на сегодня принято решение о проведении конкурса на поставщика таких установок. По распоряжению премьер-министра Владимира Гройсмана при строительстве энергоблоков также запретят использовать российские реакторные установки.

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что энергоблок Южно-Украинской АЭС впервые заработал на американском топливе компании Westinghouse.