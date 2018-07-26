Кабмін схвалив економічне обґрунтування будівництва енергоблоків на Хмельницькій АЕС

Вартість будівництва двох енергоблоків складе 72,3 млрд гривень

Кабінет міністрів України на засіданні 26 липня схвалив техніко-економічне обґрунтування будівництва енергоблоків № 3 і 4 Хмельницької атомної електростанції (АЕС). Відповідне рішення є в розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, нове техніко-економічне обґрунтування передбачає будівництво двох енергоблоків на базі реакторних установок ВВЕР-1000 за 72,3 млрд гривень. З цієї загальної суми понад 317 млн гривень вже було вкладено раніше. Також затверджено строк будівництва, який складе 84 місяці. Термін експлуатації блоків складе 50 років.

Зазначимо, спочатку в цій документації закладалися реакторні установки Skoda JS a.s. Однак на сьогодні прийнято рішення про проведення конкурсу на постачальника таких установок. За розпорядженням прем'єр-міністра Володимира Гройсмана при будівництві енергоблоків також заборонять використовувати російські реакторні установки.

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що енергоблок Южно-Української АЕС вперше запрацював на американському паливі компанії Westinghouse.