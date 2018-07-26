Кабмін ухвалив Дорожню карту з проведення міжнародних нафтогазових аукціонів

Імплементація Дорожньої карти відкриває для України нові світові технології газовидобутку

Кабінет міністрів України сьогодні, 26 липня, ухвалив Дорожню карту з проведення міжнародних нафтогазових аукціонів. Про це повідомляє Віце-прем'єр-міністр України Володимир Кістіон, передає "Урядовий портал".

На сайті Кабміну говориться, що імплементація Дорожньої карти відкриває для України нові світові технології газовидобутку і забезпечує як українському, так і міжнародному бізнесу, рівні та прозорі умови конкуренції.

За його словами, Дорожня карта прискорення проведення аукціону з продажу спецдозволів розроблена урядом у співпраці з Асоціацією газодобувних компаній України.

Підготовка до першого міжнародного аукціону почнеться вже у вересні, а сам аукціон має бути проведено в січні-лютому 2019 року.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів України вводить процедуру електронних торгів ліцензіями на користування надрами, насамперед для видобутку газу. Згідно з прийнятою постановою, в Україні відкриють геодані, що дасть можливість бізнесу на основі прозорих аукціонів отримувати ліцензії на видобуток газу, щоб в подальшому знизити обсяги імпорту газу і зрештою відмовитися від його закупівель.