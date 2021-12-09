Кабмин одобрил Большую кольцевую вокруг Киева: где планируют строить

Кабинет министров одобрил Порядок реализации экспериментального проекта строительства Большой кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Киев. Документ определяет механизм отбора исполнителей работ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 6 декабря 2021 года № 1271 обнародованное на Правительственном портале.
Согласно постановлению, Большая кольцевая автомобильная дорога вокруг. Киева включает в себя семь отдельных проектных участков строительства и соединяет между собой магистральные автомобильные дороги государственного значения Киев - Ковель - Ягодин (М-07), Киев - Чоп (М-06), Киев - Одесса (М-05), Киев - Знаменка (Н-01), Киев - Харьков - Довжанский (М-03), Киев - Чернигов - Новые Яриловичи (М-01) со строительством мостового перехода возле г. Украинка Обуховского района Киевской области.
Участки дороги:
объект № 1 - строительство на участке от автомобильной дороги Киев - Ковель - Ягодин (М-07) до автомобильной дороги Киев - Чоп (М-06) (Киевская область);
объект № 2 - строительство соединительного участка Большой кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Киева от автомобильной дороги Киев - Чоп (М-06) до автомобильной дороги Киев - Одесса (М-05) (Киевская область);
объект № 3 - реконструкция соединительного участка Большой кольцевой автомобильной дороги вокруг м. Киева от автомобильной дороги Киев - Одесса (М-05) до автомобильной дороги Киев - Знаменка (Н-01) (Киевская область);
объект № 4 - Строительство мостового перехода через р. Днепр с подходами к автомобильной дороге Киев-Знаменка (Н-01) и автомобильной дороги Гора - Рогозов (Киевская область);
объект № 5 - строительство соединительной участка Большой кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Киева от Гора - Рогозов до Киев - Харьков - Довжанский (М-03);
Объект № 6-реконструкция Северо-Восточной объездной дороги г. Киева на участке Иванков-Безугловка;
Объект № 7-реконструкция Большой кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Киева на участке Киев - Чернигов - Новые Яриловичи на 26 + 085 км - 36 + 479 км (М-01, объезд г. Броваров) от с. Калиновка до перекрестка Северо-Восточной объездной дороги г. Киева (Р-03).
Напомним, в ноябре Кабинет министров Украины перераспределил расходы специального фонда государственного бюджета, назначенные Министерству инфраструктуры. На Обуховскую трассу выделили 100 млн гривен.